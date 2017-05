Dernier tour de piste pour «Varekai» après 15 ans

Le public visitera la forêt enchantée de «Varekai» pour une dernière fois le 23 décembre à Sugar Land au Texas, puisque le Cirque du Soleil a décidé de mettre un terme à son spectacle qu’il a promené à travers le monde pendant 15 ans.

Depuis sa grande première sous le chapiteau jaune et bleu dans le Vieux-Port de Montréal, «Varekai» s’est arrêté dans 200 villes, 43 pays et a été présenté plus de 5 200 fois devant un total de 11 millions de spectateurs.

En 2013, 16 représentations avaient été offertes au Centre Bell.La cinquantaine d’artistes y travaillant fera donc ses adieux à Icare, ce jeune homme échu dans un monde magique et mystérieux, juste avant Noël.