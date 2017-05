Des jeunes du primaire créent des jeux vidéo

On dit souvent que les métiers dans les technologies de l'information sont des professions d'avenir. La commission scolaire de l'Énergie, en Mauricie, l'a compris.

On initie les jeunes du primaire à la programmation informatique. On a confié à 70 jeunes de 4e, 5e et 6e année le mandat de créer quatre jeux sérieux. Ces outils pédagogiques en anglais et en français servent à aider aux devoirs et à contrer la cyberintimidation.

Des jeux qui sont maintenant accessibles sur internet partout à travers le monde sur le site suivant: https://sites.google.com/rumandcode.io/scratch-energie.

Les jeux ont été testés vendredi par les camarades des jeunes engagés dans ce projet dans les écoles Laflèche, de la Source et Immaculée-Conception de Shawinigan ainsi que l’école Centrale de La Tuque.