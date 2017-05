Deux jeunes gravement blessés dans une explosion à Saguenay

Deux jeunes de 12 et 15 ans se sont présentés à l'urgence de l'hôpital de Jonquière hier en soirée, avec d'importantes brûlures au visage et aux bras.



L'un d’eux a même dû être plongé dans un coma artificiel et transporté dans un centre hospitalier de Montréal, considérant l'importance de ses blessures.

Selon les premières informations, les deux auraient rencontré un groupe de jeunes dans le secteur des Halles de Jonquière. Pour une raison encore inconnue, un objet a explosé à proximité d'eux. On ignore encore les circonstances exactes de cet événement.

La police de Saguenay traite pour le moment cette affaire comme une possible histoire de négligence criminelle.