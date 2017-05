Guichet unique pour les agriculteurs victimes des inondations

Le ministère de l'Agriculture, la Financière agricole du Québec et le ministère de la Sécurité publique ont décidé de se concerter pour faciliter le traitement des dossiers des agriculteurs victimes des crues printanières.

Six régions agricoles sont frappées par les inondations historiques de cette année, soit Lanaudière, le Centre-du-Québec, la Mauricie, la Montérégie, l’Outaouais et les Laurentides. Selon les évaluations préliminaires, environ 800 producteurs agricoles, «exploitant des superficies de près de 10 000 hectares», ont été touchés.

«Nous sommes en communication constante avec les différentes organisations qui, par leurs services et programmes, peuvent venir en aide aux entreprises agricoles qui ont des terres inondées, a affirmé Laurent Lessard, le ministre de l’Agriculture. Notre volonté est de simplifier leur démarche d'indemnisation et de favoriser la reprise rapide de leurs activités. Je suis conscient que cette situation affecte la période des semis, mais je tiens à les assurer que nous mettons tout en oeuvre pour les soutenir correctement et que nous suivons la situation de près.»

Dès mardi, la Financière agricole sera en mesure d’assurer le suivi des dossiers auprès des ministères de l’Agriculture et de la Sécurité publique, lorsque requis. Les producteurs agricoles touchés pourront communiquer avec la Financière agricole au numéro sans frais 1 800 749-3646.