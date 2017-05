Hausse moyenne de 50% du prix des tracteurs agricoles

Le nombre d'entreprises agricoles au pays continue de diminuer et celles qui demeurent en activité prennent de plus en plus d'envergure. Le prix des tracteurs neufs a pour sa part augmenté de 50%, en moyenne, entre 2011 et 2016. C'est ce qui ressort du dernier recensement de l'agriculture au Canada.

Voir les prix des tracteurs de l'année, «ça fait mal», selon ce qu’a dit un jeune producteur laitier de Saint-Anaclet-de-Lessard, au Bas-Saint-Laurent, qui pourrait reprendre la ferme de son père au cours des prochaines années. En 1979, son paternel, alors qu’il était un jeune agriculteur, avait acheté un tracteur neuf, une avenue impossible à considérer pour son fils près de 40 ans plus tard.

Il n'est sûrement pas le seul. Au Canada, la valeur moyenne des machines et du matériel a atteint 278 000 $ d'après le plus récent recensement. La valeur moyenne en dollars courants était à 219 $ en 1901.

Les fermes sont de moins en moins nombreuses au pays, mais de plus en plus grosses, ce qui requiert de la machinerie agricole plus imposante et équipée de technologies plus avancées.

Les jeunes agriculteurs doivent donc se tourner vers la location ou l'achat en groupe, une solution qui comporte son lot de désavantages, comme la moins grande disponibilité de l'équipement qui doit être partagé.