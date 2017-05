Les 34 films de l’été

Chaud devant! Les studios promettent, comme l’an dernier, une rafale ininterrompue de longs métrages spectaculaires. Hollywood mélange allègrement effets spéciaux, acteurs populaires et films pour enfants avec, dans le lot, quelques nouvelles versions assurées de faire le buzz. Voici le programme pour planifier vos mois de bonheur cinématographique estival...

«Alien: Covenant»

Sortie le 19 mai

De Ridley Scott

Avec Michael Fassbender, James Franco, Katherine Waterston, Noomi Rapace

Un nouveau vaisseau spatial arrive sur une planète paradisiaque... en apparence. Car l’équipage y trouve David, androïde rescapé du Prometheus.

«Alerte à Malibu»

Sortie le 25 mai

De Seth Gordon

Avec Dwayne Johnson, Zac Efron, Priyanka Chopra

Dans ce produit dérivé et nouvelle version de la populaire série télévisée des années 1990, Zac Efron incarne le tout nouvel employé du sauveteur Dwayne Johnson et les deux hommes ne s’entendent pas. Mais cela ne les empêchera pas de traquer des criminels.

«Pirates des Caraïbes : Les morts ne racontent pas d’histoires»

Sortie le 26 mai

De Joachim Rønning et Espen Sandberg

Avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Javier Bardem, Orlando Bloom, Kaya Scodelario.

Afin de déjouer les plans du Capitaine Salazar, qui menace de tuer tous les pirates, Jack Sparrow doit retrouver le trident de Poséidon et comptera sur l’aide d’une astronome et d’un marin de la marine royale.

«Les aventures du Capitaine Bobette: le film»

Sortie le 2 juin

De David Soren

Avec Kevin Hart, Ed Helms, Nick Kroll, Thomas Middleditch

Cette comédie familiale met en scène deux jeunes plaisantins qui hypnotisent le directeur de l’école et lui font croire qu’il est un super héros appelé Capitaine Bobette!

«Wonder Woman»

Sortie le 2 juin

De Patty Jenkins

Avec Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright

Princesse des amazones sur l’île de Themyscira, Diana Prince fait la connaissance du pilote Steve Trevor, échoué sur les rives. Après avoir appris que la Première Guerre mondiale fait rage en Europe, Diana décide de mettre fin au conflit.

«Lorsque tombe la nuit»

Sortie le 9 juin

De Trey Edward Shults

Avec Joel Edgerton, Kelvin Harrison Jr., Riley Keough

Une menace surnaturelle terrorise la planète alors qu’un homme et sa famille accueillent des réfugiés chez eux.

«Morgan Leavy»

Sortie le 9 juin

De Gabriela Cowperthwaite

Avec Kate Mara, Ramon Rodriguez, Bradley Whitford, Tom Felton

L’histoire vraie de Morgan Leavy, une soldate américaine en Irak qui, avec son chien Rex, sauve des vies.

«La momie»

Sortie le 9 juin

D’Alex Kurtzman

Avec Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Russell Crowe

Une ancienne princesse revient à la vie et sème la terreur. Réinvention de la populaire franchise, ce film est le premier d’une nouvelle série de longs métrages consacrés à des monstres, qui se poursuivra avec Frankenstein, la créature du lagon noir et Van Helsing pour ne citer qu’eux.

«My Cousin Rachel»

Sortie le 9 juin

De Roger Michell

Avec Rachel Weisz, Sam Claflin, Holliday Grainger

Un jeune Anglais décide de se venger de sa cousine, qu’il pense responsable de la mort de son tuteur, mais il ne tarde pas à tomber sous son charme.

«Les bagnoles 3»

Sortie le 16 juin

De Brian Fee

Avec les voix (en version originale) d’Armie Hammer, Nathan Fillion, Owen Wilson, Kerry Washington.

Flash McQueen se voit soudainement mis à la retraite forcée. Afin de revenir dans la course, il tente de prouver qu’il est toujours le meilleur.

«All Eyez on Me»

Sortie le 16 juin

De Benny Boon

Avec Demetrius Shipp Jr., Danai Gurira, Kat Graham

La carrière du légendaire Tupac Shakur, de ses années à Death Row Records à son meurtre en 1996.

«Un sac de billes»

Sortie le 16 juin

De Christian Duguay

Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein

Nouvelle adaptation de l’autobiographie de Joseph Joffo, le long métrage suit la fuite de deux jeunes frères juifs, Maurice et Joseph, qui échappent aux nazis pour rallier la zone libre.

«Dure soirée»

Sortie le 16 juin

De Lucia Aniello

Avec Scarlett Johansson, Zoë Kravitz, Kate McKinnon, Jillian Bell, Demi Moore

Quatre vieilles amies se réunissent pour une fin de semaine folle à Miami. Mais, dans le processus, elles tuent un danseur et font tout pour maquiller le crime.

«Transformers: le dernier chevalier»

Sortie le 23 juin

De Michael Bay

Avec Mark Wahlberg, Isabela Moner, Stanley Tucci, Anthony Hopkins

La guerre a éclaté entre les humains et les Transformers et Optimus Prime n’est plus sur Terre. Reste à savoir comment sauver la planète...

«Baby Driver»

Sortie le 28 juin

D’Edgar Wright

Avec Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Jon Bernthal

Chauffeur pour un groupe de criminels, Baby décide de changer de vie après avoir rencontré la femme de ses rêves. Mais un parrain lui propose un dernier casse.

«Détestable moi 3»

Sortie le 30 juin

De Pierre Coffin, Kyle Balda, Eric Guillon

Avec les voix (en version originale) de Steve Carell, Miranda Cosgrove, Trey Parker, Dana Gaier

Un ancien enfant-vedette des années 1980 veut dominer le monde alors que Dru, le jumeau de Gru, veut convaincre son frère d’effectuer un dernier cambriolage.

«La maison»

Sortie le 30 juin

D’Andrew Jay Cohen

Avec Will Ferrell, Amy Poehler, Jason Mantzoukas

Un père de famille persuade ses amis d’ouvrir un casino illégal dans le sous-sol de sa maison après que lui et sa femme aient dépensé l’argent réservé aux études de leur fille.

«Spider-Man: les retrouvailles»

Sortie le 7 juillet

De Jon Watts

Avec Tom Holland, Michael Keaton, Zendaya, Donald Glover

Peu de temps après les événements décrits dans «Capitaine America: la guerre civile», Peter Parker, alias Spider-Man, tente de concilier sa vie d’étudiant et son existence de justicier masqué tout en affrontant une terrible menace.

«A Ghost Story»

Sortie le 7 juillet

De David Lowery

Avec Casey Affleck et Rooney Mara

Contrairement à ce que laisse penser le titre, il ne s’agit nullement d’un film d’horreur, mais d’un drame psychologique dans lequel le fantôme d’un homme décédé tente d’entrer en contact avec sa femme.

«De père en flic 2»

Sortie le 14 juillet

D’Émile Gaudreault

Avec Michel Côté, Louis-José Houde, Karine Vanasse, Patrice Robitaille

Le duo de policiers est toujours à couteaux tirés. Et quand l’homme de main d’un parrain de la mafia s’inscrit en thérapie de couple, le père, son fils et sa conjointe vont infiltrer l’activité.

«La guerre de la planète des singes»

Sortie le 14 juillet

De Matt Reeves

Avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Amiah Miller

Dans ce dernier volet de la nouvelle trilogie amorcée en 2011, Caesar n’a d’autre choix que d’affronter le Colonel dans une guerre qui déterminera l’avenir des deux espèces.

«Dunkerque»

Sortie le 21 juillet

De Christopher Nolan

Avec Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Branagh, Mark Rylance

Du 26 mai au 4 juin 1940, des soldats alliés encerclés par les nazis sont évacués lors de l’opération Dynamo.

«Valérian et la Cité des mille planètes»

Sortie le 21 juillet

De Luc Besson

Avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna

Adaptation du roman graphique «Valérian et Laureline», l’histoire se déroule au XVIIIe siècle alors qu’une menace plane sur les territoires humains.

«Blonde atomique»

Sortie le 28 juillet

De David Leitch

Avec Charlize Theron, Sofia Boutella, James McAvoy, John Goodman

À la veille de la chute du mur de Berlin, une espionne britannique est envoyée dans la ville coupée en deux afin de démanteler un réseau ennemi.

«The Emoji Movie»

Sortie le 28 juillet

De Tony Leondis

Avec les voix (en version originale) de T.J. Miller, Anna Faris, James Corden, Patrick Stewart

Une émoticône capable d’exprimer de nombreuses émotions traverse des épreuves pour devenir un émoji normal.

«La tour sombre»

Sortie le 4 août

De Nikolaj Arcel

Avec Matthew McConaughey, Idris Elba, Abbey Lee

Adaptation d’une série de romans de Stephen King, le long métrage suit un pistolero déterminé à trouver la Tour sombre, située dans un univers parallèle au temps du Far West.

«Détroit»

Sortie le 4 août

De Kathryn Bigelow

Avec John Boyega, Anthony Mackie, John Krasinski.

Une enquête criminelle se déroule sur fond d’émeutes dans le Détroit de 1967.

«Wind River»

Sortie le 4 août

De Taylor Sheridan

Avec Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Jon Bernthal

Une jeune agente du FBI mène une enquête pénible dans une réserve indienne du Wyoming.

«Ingrid Goes West»

Sortie le 4 août

De Matt Spicer

Avec Aubrey Plaza, Elizabeth Olsen, O'Shea Jackson Jr.

Une jeune femme mentalement instable traque un influenceur sur les réseaux sociaux.

«Annabelle: Creation»

Sortie le 11 août

De David F. Sandberg

Avec Talitha Bateman, Stephanie Sigman, Anthony LaPaglia

Antépisode d’«Annabelle», sorti en 2014, le long métrage d’épouvante suit un fabricant de poupées qui accueille des orphelines chez lui. Ces dernières ne tarderont pas à être menacées par une poupée maléfique.

«Mon meilleur ennemi»

Sortie le 18 août

De Patrick Hughes

Avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Salma Hayek

Dans cette comédie, un garde du corps accepte de protéger un tueur à gages qui doit témoigner devant une cour de justice internationale.

«Logan Lucky»

Sortie le 18 août

De Steven Soderbergh

Avec Channing Tatum, Adam Driver, Riley Keough, Daniel Craig

Une fratrie planifie un vol audacieux pendant la course Coca-Cola 600 en Caroline du Nord.

«Opération noisettes 2»

Sortie le 18 août

De Cal Brunker

Avec les voix (en version originale) de Will Arnett, Katherine Heigl, Maya Rudolph, Jackie Chan

Surly et les animaux du parc doivent empêcher le maire de la ville de détruire les lieux afin de les transformer en parc d’attractions.

«Tulip Fever»

Sortie le 25 août

De Justin Chadwick

Avec Alicia Vikander, Dane DeHaan, Christoph Waltz, Judi Dench

Le scénario de Tom Stoppard se concentre sur un triangle amoureux dans l’Amsterdam du XVIIe siècle.

Note: les dates de sorties des films peuvent être modifiées par les studios.