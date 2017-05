Les entraves à la circulation à prévoir pour la fin de semaine

De nombreux travaux provoqueront des entraves à la circulation cette fin de semaine à Montréal, notamment sur le pont Champlain et dans l’échangeur Turcot.

Le pont Champlain sera complètement fermé en direction de la Rive-Sud, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Le pont fermera une voie sur trois, en direction de Montréal, selon le même horaire. Les automobilistes pourront faire un détour via les ponts Jacques-Cartier et Honoré-Mercier.

À noter qu’un passage balisé, entre l’entrée du boulevard Gaétan-Laberge et des sorties 57 direction ouest (autoroute 10 Bonaventure) et 57 nord (chemin de la Pointe-Nord) permettra l’accès au centre-ville et à l’Île-des-Sœurs.

L’autoroute 10, direction est (Bonaventure) sera fermée à la sortie 4 (autoroute 15), de vendredi 22 h à lundi 5 h. Tout comme les entrées de l’avenue Atwater et de l’Île-des-Sœurs pour l’autoroute 15 et le pont Champlain.

En raison de travaux d’asphaltage, l’autoroute 15 direction sud, entre l’échangeur Turcot, le pont Champlain et la route 132 à Brossard sera complètement fermée, de vendredi 22 h à lundi 5 h. De même entre l’échangeur Turcot et l’avenue Atwater, qui sera fermée de lundi 5 h à mardi 5 h.

Ces travaux engendreront de nombreuses fermetures par défaut dans l’échangeur, de vendredi 22 h à mardi 5h: la bretelle de l’autoroute 15 direction sud (Décarie) pour l’autoroute 15 sud, la bretelle de l’autoroute 20 est pour l’autoroute 15 sud, et la bretelle de l’autoroute 720 ouest pour l’autoroute 15 sud.

Des détours seront prévus de vendredi 22 h à lundi 5 h via l’autoroute 20 direction ouest et la sortie 63 pour le pont Honoré-Mercier ou via l’autoroute 720 et la sortie 7 pour le pont Jacques-Cartier. Pour les bretelles de l’autoroute 20 direction est et de l’autoroute 15 sud, des détours seront possibles via l’autoroute 720 est, sortie 4 (rue de la Montagne), rue Jean-D’Estrées, rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa, rue Nazareth, l’autoroute 10 est, et pont Champlain. Pour la bretelle de l’autoroute 720 direction ouest, les automobilistes devront passer via l’autoroute 20 ouest, sortie 67 (boulevard Angrignon), demi-tour, autoroute 20 est, autoroute 720 est, sortie 4 (rue de la Montagne), rue Jean-D’Estrées, rues Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa, rue Nazareth, autoroute 10 est et pont Champlain.

L’entrée du boulevard De La Vérendrye, pour l’autoroute 15 direction sud, sera fermée de vendredi 22 h à mardi 5 h. Le détour se fera via la rue Galt, boulevard Lasalle, rue de l’Église, boulevard Gaétan-Laberge et l’autoroute 15 sud (continuer sur l’autoroute 10 ouest, rue Duke, autoroute 720 est, et sortie 7 pour le pont Jacques-Cartier, de vendredi 5 h à lundi 5 h seulement).

Deux voies sur trois seront fermées sur le boulevard De La Vérendryre, en direction de l’est, entre les rues Le Caron et de l’Église, à compter de vendredi 22 h jusqu’à mardi 5 h.

Sur le pont de l’Île-aux-Tortues, entre Vaudreuil-Dorion et Senneville/Montréal, des fermetures de voies sont à prévoir en raison de travaux d’asphaltage et de marquage du tablier. En direction est, fermeture de deux voies sur trois, de vendredi 22 h à samedi 8 h, puis de samedi 23 h 59 à dimanche 9 h, et de dimanche 21 h à lundi 5 h. Fermeture d’une voie sur trois, samedi de 8 h à 23 h 59 et dimanche de 9 h à 21 h. En direction ouest, fermeture de deux voies sur trois de vendredi 23 h à samedi 8 h, de samedi 23 h à dimanche 9 h et de dimanche 22 h à lundi 5 h. Fermeture d’une voie sur trois, samedi de 8 h à 23 h et dimanche de 9 h à 22 h.