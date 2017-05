Opération policière dans la région de Québec

Près de 80 constats d’infraction ont été remis à des automobilistes jeudi par la Sûreté du Québec (SQ) dans le cadre d’une opération de sécurité routière dans la région de Québec.

En collaboration avec Contrôle Routier Québec, la SQ surveillait particulièrement les gens qui utilisent leur cellulaire au volant dans la MRC de Portneuf, la MRC de la Jacques-Cartier et au poste autoroutier Québec.

Sur les 78 constats d’infraction distribués, il y en avait 30 pour l’utilisation du cellulaire au volant. Environ 37 personnes ne portaient pas leur ceinture de sécurité.

«En plus de réduire l’attention et la concentration du conducteur, les risques de commettre d’autres infractions au Code de sécurité routière et d’être impliqué dans une collision sont accrus», a souligné le corps policier.

La SQ a rappelé que le «seul fait de tenir en main un appareil ayant une fonction téléphonique, tout en conduisant, constitue une infraction».