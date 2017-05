Progression des ventes au détail au Québec

Les ventes au détail au Québec ont enregistré une augmentation de 6,1 % au cours du premier trimestre de 2017 par rapport à la période correspondante de l’an dernier, a indiqué vendredi le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD).

La situation est semblable à celle observée dans la Belle Province pour les trois premiers mois de 2016, alors que les ventes au détail avaient crû de 6,8 %.

S’appuyant sur les données dévoilées par Statistique Canada, le CQCD a indiqué que les prix de l’essence ordinaire ont connu une hausse de 12,8 %, ce qui a largement contribué à faire augmenter les ventes des stations-service (+13,9 %).

Les magasins spécialisés dans tout ce qui touche à la maison ont tiré leur épingle du jeu au cours du premier trimestre. Dans ce segment de marché, les hausses ont été de 10,9 % pour les ventes de meubles, de 22,2 % pour les appareils électroniques et ménagers, de 7,8 % pour les accessoires de maison et de 12,5 % pour les matériaux de construction et de matériel de fournitures de jardinage.

«Cette importante progression est une excellente nouvelle qui prouve que le consommateur québécois demeure au rendez-vous et que les détaillants québécois ont su répondre aux attentes très élevées.

Le secteur du commerce de détail connaît de nombreuses transformations, notamment le virage numérique en cours», a dit Léopold Turgeon, président-directeur général du CQCD.