Une chanteuse des B-52s marie un couple gai avant son concert

La chanteuse Kate Pierson a fait une petite pause inhabituelle juste avant d'entrer sur scène avec son groupe américain B-52s au Texas: elle en a profité pour marier un couple de fans homosexuels.

L'idée est venue de Nathan Garcia, fan de la première heure du groupe de new wave, lorsqu'il a vu que Kate Pierson et ses acolytes se produisaient dans son Austin natale, capitale du Texas et de la musique «live» américaine.

Nathan Garcia et son mari, Benny VandenAvond, se sont faufilés jeudi soir dans les coulisses du Moody Theater où Kate Pierson, cheveux rouges et tenue de scène violette, a vite uni les amoureux.

Kate Pierson, de l'église Universal Life - dont le mot d'ordre est «faites ce qui est bien» -, marie régulièrement des couples.

«J'ai apprécié leur musique pendant une grosse partie de ma vie et je me suis dit que ce serait vraiment amusant quand j'ai découvert qu'elle mariait des gens», a expliqué Nathan Garcia, 47 ans et vêtu d'une veste léopard.

Les nouveaux mariés ont ensuite passé la soirée au concert de leurs idoles, surtout connues pour leur tube de 1989, «Love Shack».