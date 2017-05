Vol de 25 000 $ de bijoux: deux hommes recherchés

La police de Montréal sollicite l’aide de la population pour identifier et localiser deux suspects dans un dossier de vol qualifié survenu dimanche dernier dans la bijouterie du magasin La Baie d’Hudson du Fairview Pointe-Claire, dans l’ouest de l’île de Montréal.

Selon les enquêteurs, deux malfaiteurs masqués se sont dirigés vers la section des accessoires et des bijoux du détaillant. Après avoir fracassé des présentoirs de ce commerce, ils se sont emparés de bijoux d’une valeur approximative de 25 000 $ avant de s’enfuir à pied à l’extérieur.

«La majorité des clients ont quitté le magasin confondant le bruit des vitres fracassées avec celui de coups de feu. Personne n’a été blessé», a fait savoir le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Identiquement vêtus, les deux voleurs portaient une cagoule noire, des pantalons noirs, un chandail bleu royal, des souliers noirs, une casquette noire et des lunettes de soleil miroir.

Un des suspects, a la peau blanche, mesure 1,88 m (6,1 pieds) et pèse 77 kg (170 lb) et portait un gant blanc à la main gauche seulement. «C’est ce dernier qui tenait le sac noir où ils ont mis la marchandise volée», a mentionné la police. Son complice mesure 1,73 m (5,8 pieds) et pèse 61 kg (135 lb).