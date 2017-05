Couillard concentré sur sa mission en Israël

Le premier ministre Philippe Couillard n’a pas voulu commenter le dernier sondage Léger-«Le Journal»-«Le Devoir», mais n’a pas hésité à décocher des flèches à François Legault.

En mission économique en Israël, le premier ministre a été rattrapé par la parution du coup de sonde confirmant la remontée de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Si les libéraux conservent la première place avec 32 % d’appuis, la Coalition avenir Québec (26 %) se faufile devant le Parti québécois 23 %. La CAQ est aussi première chez les francophones. Par ailleurs, son chef François Legault est considéré meilleur premier ministre (21 %) devant Philippe Couillard (18 %) et Jean-François Lisée (16 %).

Philippe Couillard ne veut pas commenter ce sondage. «Comme vous le savez, les sondages me laissent un peu indifférent. [Ce sont] des photographies quotidiennes», a-t-il dit.

«Il faut regarder à long terme, a ajouté M. Couillard. [François Legault] est sur d'autres types d'enjeux accessoires plutôt que sur les véritables enjeux des Québécois. Moi, je suis en mesure de dire aux Québécois régulièrement que nous faisons exactement ce qu'on avait dit qu'on ferait.»

Pour sa part, François Legault a indiqué sur Twitter: «Encore beaucoup de travail, mais l’alternative aux libéraux, c’est un gouvernement de la #CAQ », invitant notamment les Québécois à se joindre à la CAQ.

Le premier ministre se dirigeait ensuite vers Ramallah, en Cisjordanie, puisque M. Couillard veut rencontrer non seulement les autorités israéliennes, mais aussi l’autorité palestinienne.

Réduire le fardeau fiscal des Québécois

Dans ce même sondage, la priorité des Québec, après la santé, est l’économie et la réduction du fardeau fiscal. Plusieurs hommes d’affaires accompagnent le premier ministre et ont abondé dans le même sens.

«Je pense qu'il fallait rétablir un équilibre dans les finances publiques. Maintenant que c'est fait, nous, on demande au gouvernement d'écouter ces sondages, d'écouter les Québécois et de baisser les impôts», a déclaré Michel Leblanc de la Chambre de commerce de Montréal.

«Si l'économie est une des priorités, c'est certain que des gestes comme celui de la mission vont générer ou peuvent générer des revenus et créer, aider nos entreprises à aller plus vite et agrandir», a ajouté Carl Vien, le PDG de Québec international.