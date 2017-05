Deux accidents coup sur coup impliquant un cheval de calèche

Deux accidents impliquant un cheval de calèche sont survenus à quelques minutes d’intervalle dans le Vieux-Québec, samedi après-midi.

Le premier est survenu près du Château Frontenac et du Consulat général des États-Unis, vers 16h40. Le cheval aurait commencé sa course sur la rue Sainte-Geneviève et pour une raison inconnue, il aurait heurté la bordure d’un trottoir. L’animal a ensuite dévalé la côte et a heurté un autre trottoir, avant de terminer sa course au bas d’une pente gazonnée.

La cochère, qui était seule à bord, a subi de légères blessures tandis que le cheval a été pris en charge par la compagnie Calèches Québec. Selon des témoins, il semblait se porter bien.

Environ une heure plus tard, de l’autre côté du Château Frontenac, sur la rue Saint-Louis, un cheval aurait également trébuché sur un trottoir. Il s’est ensuite effondré au sol et une équipe de Calèches Québec a aussi été dépêchée sur place.

Pour le moment, il était impossible de savoir s’il s’agissait du même cheval impliqué dans ces deux incidents.