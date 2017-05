Ils conduisent avec un homme ivre endormi sur leur voiture

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Un couple du Tennessee a eu toute une surprise en découvrant qu’un homme ivre se trouvait sur leur voiture alors qu’ils conduisaient sur l’autoroute.

Jeudi soir, en quittant une fête qui se déroulait au centre-ville de Memphis, Carl Webb et sa femme ont regagné leur véhicule qu’ils avaient stationné un peu plus loin.

«Nous avons marché dans l’allée, nous nous sommes dirigés vers la voiture et on a ouvert nos portes de chaque côté, raconte l’homme. Hazel et moi sommes entrés dans la voiture.»

Il faisait noir et le pare-soleil installé dans la vitre arrière empêchait M. Webb de voir ce qui se trouvait sur leur coffre. Il a donc amorcé son trajet en se rendant sur une autoroute, sur laquelle il a roulé à environ 100 km/h.

Ce n’est qu’après une vingtaine de kilomètres que des policiers ont finalement allumé leurs gyrophares pour l’intercepter.

«Le policier est venu et nous a demandé : "Monsieur, est-ce que vous savez qu’il y a un corps sur votre coffre arrière?", se souvient Carl Webb. Il a enchainé : "Monsieur, je ne plaisante pas. Il y a un corps sur votre coffre arrière. " Alors je suis sorti. Nous avons fait le tour et il était là, toujours inconscient, couché sur l’auto.»

Le policier a dû réveiller l’individu. M. Webb soutient qu’il était tellement saoul qu’il a commencé à marcher sur l’autoroute achalandée. Un policier a dû le rattraper.

Aujourd’hui, l’automobiliste est reconnaissant envers les policiers pour leur travail.

L’homme ivre a été arrêté, mais pour le moment, la police ignore s’il fera face à des accusations.