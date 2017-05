Le tueur de La Loche a demandé un cadeau pour souligner son crime

L’adolescent qui a tué quatre personnes et qui en a blessé sept autres à La Loche, en Saskatchewan, l’an dernier, a demandé au personnel du centre jeunesse où il est enfermé s’il aurait droit à un cadeau pour souligner le 1er anniversaire de cette tuerie.

Cette information a été consignée dans le rapport présentenciel, a rapporté le «Toronto Sun». Des pans du document ont été lus en cour provinciale à Meadow Lake, vendredi, au quatrième jour de l’audience de détermination de sa peine pour la tuerie perpétrée le 22 janvier 2016.

L’intervenante qui a rédigé cette note dans le dossier de l’accusé, qui avait 17 ans au moment du crime, n’a pas répliqué à ces paroles et a indiqué qu’elle ne savait pas s’il s’agissait d’une mauvaise blague ou s’il était fier de ses gestes.

Le tireur aurait d’abord abattu dans leur maison Dayne et Drayden Fontaine, deux frères, avant de se rendre à l’école secondaire de l'endroit et d’ouvrir le feu, tuant l’enseignant Adam Wood et son assistante, Marie Janvier. Sept autres personnes ont été blessées sur place.

Un sourire qui laisse perplexe

L’accusé aurait exprimé des regrets pour avoir tué les frères Fontaine, mais pas au sujet des décès et blessés survenus à l’école.

Lorsqu’il est question d’attaques perpétrées par l’État islamique aux nouvelles, «il parle souvent de ces affaires avec un sourire au visage», a témoigné l’intervenante Tanis Fidler. Selon elle, il glorifie aussi les crimes graves.