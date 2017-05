Les séjours à l’hôpital plus courts pour les nouvelles mamans

Selon des nouvelles données, le temps d'hospitalisation des femmes après un accouchement tend à diminuer d'année en année.

Emi Samson, nouvellement jeune maman, est restée moins de 48 heures à l'hôpital après avoir donné naissance à sa fille.

«Une nuit... j'ai trouvé ça court, mais on s'est débrouillé quand même», raconte-t-elle.

Selon le plus récent rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé, l'accouchement est la cause d'hospitalisation la plus courante. 368 600 Canadiennes ont accouché dans un hôpital en 2015-2016 et la durée moyenne de leur séjour était de 2,3 jours, une tendance à la baisse.

«Il y a une trentaine d'années, ce n’était pas rare quatre à cinq jours pour un accouchement normal. Maintenant, on parle de 24, 36 ou 48 heures. Il faut un problème», explique le Dr Bernard Plante.

Ce médecin pratique au CHUL à Québec une centaine d'accouchements par année.

«On a probablement un petit peu plus de réhospitalisation au niveau des petits bébés. Les hémorragies, les infections, les jaunisses, etc. pour ça, il faut un bon support», ajoute le médecin.

Ce support est normalement offert par des infirmières une fois de retour à la maison, mais il y en a de moins en moins.

«Nous, on s'est déplacé pour aller au CLSC. Pour le deuxième, ils ne viennent pas à la maison. Ils sont accessibles au téléphone si on en a besoin», explique Emi Samson.

Mme Michaud, grand-mère, a connu les longs séjours à l'hôpital.

«Ils nous guidaient un peu plus... C'est beaucoup trop vite. La maman n’a pas le temps de s’apprivoiser avec le bébé. Souvent, il manque de l'aide aussi», indique Mme Michaud.

Plusieurs mères semblent quand même à l'aise avec cette réalité.

«Avec la 2e, après 24h, je voulais repartir à la maison le plus tôt pour m'occuper de ma plus grande», confesse une jeune maman.

«Moins longtemps qu'on est là, mieux c'est», conclut Emi Samson.