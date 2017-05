Long week-end: la SQ appelle à la prudence sur les routes

À l’approche du long congé de la Journée nationale des patriotes et en prévision du fort achalandage sur les routes, la Sûreté du Québec (SQ) va accroître la surveillance policière et appelle à la prudence.

Les automobilistes qui seront nombreux sur les routes sont invités à redoubler de prudence.

«Même si le beau temps arrive enfin, au même moment que le long congé, les usagers doivent respecter la signalisation et les lois en vigueur, conduire avec courtoisie et accroître leur vigilance», a indiqué par communiqué la SQ, qui intensifiera ses interventions sur les routes de la région.

Les patrouilleurs porteront une attention particulière aux différentes infractions au Code de la route notamment la vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et à la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues.

Selon la SQ, ces comportements figurent parmi les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves. L’an dernier à la même période 211 collisions sont survenues sur le territoire de la SQ, dont six collisions mortelles et 205 avec blessés.