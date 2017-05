Québec solidaire tient son congrès ce week-end

Le congrès de Québec solidaire se tiendra cette fin de semaine et jusqu’au 22 mai à l’UQAM. Au terme de celui-ci, les membres devront prendre d’importantes décisions pour le parti.

Ils devront tout d'abord voter pour déterminer les grandes orientations du parti dans plusieurs domaines, en vue des prochaines élections générales de 2018. Ils aborderont notamment des sujets comme la justice et la sécurité publique, le territoire et les municipalités, l’agroalimentaire, la ruralité ou encore l’altermondialisme.

Les membres de QS évoqueront également les possibilités d’alliance avec d’autres partis souverainistes.

Mais surtout, c’est au cours de ce congrès que sera élu le nouveau porte-parole masculin du parti. Un poste désormais brigué par deux candidats, Sylvain Lafrenière, et Gabriel Nadeau-Dubois, puisque Jean-François Lessard avait annoncé, plus tôt dans la semaine, qu’il abandonnait la course pour se rallier à M. Nadeau-Dubois.