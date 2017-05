Saguenay-Lac-Saint-Jean: plusieurs chemins forestiers impraticables

Le ministère des Forets, de la Faune et des Parcs informe les usagers du Saguenay-Lac-Saint-Jean que plusieurs chemins forestiers situés sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine demeurent impraticables en raison de ruptures et de bris causés par la crue des eaux.

Au cours des derniers jours, des mesures préventives pour assurer la sécurité de la population ont été déployées, notamment par la pose de signalisation et de barrières.

Parmi les chemins d’accès touchés

MRC du Domaine-du-Roy

Le chemin de la Lyonne, à proximité de Saint-Félicien, est actuellement impraticable à partir du km 8 menant aux lacs à Côté.

Le chemin de la Rivière Trenche sur le sentier Trans-Québec 83 est impraticable.

Sur le chemin du lac Rond (lac aux Sables, route 0262 et route 0214) la circulation a été rétablie au km 70, au km 55 et au km 33.

MRC Maria-Chapdelaine

Le chemin de la Donohue, à proximité de Saint-Thomas-Dydimes est impraticable, tout comme le chemin de la rivière Alex (ZEC des Passes, au km 27 du chemin des Passes route 0250) où le pont a été fermé en raison d’un haut risque de rupture.

La circulation sur une voie seulement, au km 10,5 a été rétablie sur le chemin du secteur Samaqua, mais reste impraticable au km 28.