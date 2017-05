Un homme lance du sperme sur des femmes qui font l’épicerie

La police de Portland en Oregon est à la recherche d’un homme qui lancerait du sperme sur des femmes dans les supermarchés, rapporte CNN.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

«Je suis allée mener le chariot, je suis retournée à ma voiture et j’ai senti quelque chose me frapper. Je me suis juste arrêtée et je me disais que c’était une blague. Comment est-ce que ça pouvait m’arriver encore ?» se demande une victime.

C’est la deuxième fois que cette jeune femme subit ce genre d’agression. La victime a raconté que la première fois que ça lui est arrivé, l’homme a marché vers elle à l’intérieur du supermarché, lui a lancé le sperme et s’est sauvé en courant.

Quelques mois plus tard, dans le stationnement du même commerce, quelqu’un est passé près d’elle en voiture et lui a lancé le sperme de par la fenêtre du véhicule.

La police de Portland a diffusé des photos de caméras de surveillance de l’homme qu’ils croient être celui qui suit ces femmes dans les supermarchés et leur lance des fluides humains.

C’est arrivé au moins deux fois à l’épicerie «Safeway» sur le boulevard Barbur à Portland.

«Au début, je n’y croyais pas, je me disais: est-ce que c’est vraiment en train de se passer ? C’est dégoutant, raconte la victime. Qui ferait une chose pareille ? Ensuite, en réfléchissant, je me demande, est-ce qu’il me regardait pendant tout ce temps là ? Est-ce qu’il était dans son auto pendant que je rangeais mes courses ? Est-ce qu’il m’espionne à l’épicerie ?»

La victime s’est finalement rendue au poste de police après le deuxième incident. Les policiers lui ont mentionné que la même chose était arrivée à d’autres femmes.

La police de Portland précise qu’elle travaille avec la police de Milwaukie et de Beaverton sur deux cas similaires dans le secteur.