Accusé d’avoir agressé et mis enceinte une fillette de 10 ans

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Un homme de 34 ans est accusé d’avoir agressé sexuellement une fillette de 10 ans et de l’avoir mise enceinte à Marion, dans l’État américain de l’Indiana.

Au total, Nicholas Deon Trash fait face à 10 chefs d’agression sexuelle sur une mineure. L’homme habitait avec la mère de la fillette.

«Je n’aurais jamais pensé que c’était le genre de personne qui pouvait faire quelque chose comme ça, a déclaré la grand-mère de la victime. Nous l’avions invité dans notre maison. Il a tout fait pour aider mon mari.»

La jeune fille est aujourd’hui enceinte de 20 semaines. «Toute sa vie est changée, dit sa grand-mère. Elle est apeurée d’avoir à porter ce bébé.»

La petite a été prise en charge par des membres de sa famille, puisque sa mère a elle aussi été placée derrière les barreaux. Sa grand-mère soutient être bouleversée de voir quelqu’un de si jeune traverser une telle épreuve.

« Elle vient me voir pour me demander si elle peut jouer avec ses Barbie, raconte-t-elle. Je lui dis que bien sûr, elle peut. Elle est encore une enfant qui veut jouer et qui doit grandir du jour au lendemain.»

Même si elle affirme avoir de la difficulté à parler de cet événement, la grand-mère, qui ne souhaite pas être identifiée pour protéger l’identité de la victime, affirme prendre la parole pour éviter qu’une autre enfant ne subisse le même sort.

«Apprenez à vos enfants à avoir assez confiance en vous pour venir vous voir et vous dire que c’est mal», lance-t-elle.