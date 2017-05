Deux accidents de calèche suscitent de la grogne

Les deux accidents de calèches survenus en deux heures hier dans le Vieux-Québec suscitent de la grogne chez plusieurs.

Vers 16h30 samedi, tout juste derrière le Château Frontenac, un cheval s’est emporté et a traîné sa calèche vers le parc qui se trouve à cet endroit. La calèche s’est renversée en heurtant la chaîne de trottoir. La cochère a été blessée.

Deux heures plus tard, un autre cheval s’est effondré au sol, non loin du Château Frontenac. Il est resté dans cette position de longues minutes, avant d’être transporté.

Selon Calèche Québec, qui gère cette industrie, les deux chevaux impliqués iraient bien. La cochère qui avait été blessée est sortie de l’hôpital.

Ces deux accidents soulèvent une fois de plus une épineuse question : est-ce que les calèches ont leur place en ville?

«Je sais qu’ils sont forts, mais des chevaux qui marchent dans les rues et qui tirent le monde, je trouve ça injuste», juge un homme rencontré dimanche par TVA Nouvelles.

«C’est le "fun" qu’il y ait des calèches, ça fait penser à comment c’était dans l’ancien temps, nuance une jeune femme. Mais ils devraient faire attention aux chevaux.»

Sur la page Facebook de TVA Nouvelles Québec, plus de 300 personnes ont commenté la vidéo en direct publiée par le journaliste Simon Bourassa, sur les lieux du deuxième accident.

Et parmi ces commentaires, bien peu étaient positifs.

(Les commentaires ci-dessous ont été corrigés pour en faciliter la lecture)

«Il y a-tu juste moi qui trouve ça inhumain?, écrit Caroline Gagnon. Lâchez-les, les chevaux, ça ne devrait pas être une attraction.»

Céline Bernard juge que «Les gens doivent boycotter ça! Malheureusement, il y a encore beaucoup de touristes qui trouvent ça "cute". À la lueur de ça, ça n’a rien de "cute". Ils font des heures pas possibles, ces chevaux.»

«C'était la fois de trop, tranche Bruno Mercier. "Out" les calèches.»

Pour sa part, François Cardinal se questionne sur la différence réelle entre la place des calèches en ville et l’utilisation de chevaux à la campagne. «Qu'il tire la calèche dans un rang de campagne ou dans une rue de Québec fait quoi comme différence si son propriétaire s'en occupe adéquatement ?»

«Ça ne veut pas nécessairement dire que le cheval a été maltraité, écrit Patrick Albert. Autrefois, les chevaux tiraient du bois et travaillaient très dur. Une calèche avec 800 lb dedans, c'est pas très pesant pour eux. Le cheval comme tel ne souffre pas psychologiquement; nous, on s'en fait plus pour lui que lui-même.»