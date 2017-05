Elle bat ses filles, parce qu’elles ne lui pas donné de cadeau

Une femme de la Floride a été accusée de mauvais traitement sur des enfants, parce qu’elle a battu ses deux filles qui ont négligé de lui donner un cadeau pour la fête des Mères.

India Martin, âgée de 42 ans, a été arrêtée par la police de Jacksonville la semaine dernière après frappé une de ses filles à coups de tige de métal et asséné des coups de poing à l’autre, avant de les expulser de la maison, rapporte la station locale News4.

Selon la police, la femme était en colère parce que ses filles, dont l’âge n’a pas été révélé, ne lui ont offert qu’une carte de souhaits pour la fête des Mères.

Un témoin, qui a voulu conserver l’anonymat, a raconté à la station News4 qu’il avait vu les deux filles sortir en courant de la maison.

«Elles sont venues me voir et m’ont demandé d’utiliser le téléphone. Elles étaient bouleversées, elles pleuraient et elles disaient que leur mère passait une très mauvaise fête des Mères», a expliqué le témoin.

Après avoir comparu en cour, la femme, qui travaille comme adjointe scolaire, a été libérée sous une caution de 30 000 $.