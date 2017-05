Il menace des passants avec une arme pour des cigarettes

Un homme dans la vingtaine a été arrêté tôt dimanche matin pour avoir menacé deux passants avec une arme, simplement parce qu’il voulait des cigarettes.

L’événement s’est produit peu avant 4 h, au coin des rues Saint-Augustin et Saint-Jean, à Québec.

«L’homme essayait d’obtenir des cigarettes. Devant le refus des individus, l’homme a pris une arme dans sa voiture et a essayé d’obtenir ce qu’il voulait sous la contrainte de son arme», a expliqué le lieutenant Francis Pétrin, du Service de police de la Ville de Québec.

Les deux personnes attaquées ont neutralisé le suspect. Un autre passant, croyant que le suspect se faisait attaquer, s’est mêlé à l’altercation.

À leur arrivée, les policiers ont pris le suspect en charge. Celui-ci a été transporté à l’hôpital pour des blessures légères, à la suite de l’altercation.

L’individu avait les capacités affaiblies par l’alcool. Il serait arrivé sur les lieux de l’événement au volant de son véhicule.

Le suspect a été arrêté et est demeuré détenu. Il devrait comparaître lundi au palais de justice de Québec et pourrait faire face à des accusations de vol qualifié, possession d’arme dans un dessein dangereux et de conduite avec les capacités affaiblies.

Par ailleurs, la nuit a été fort mouvementée pour la conduite avec les capacités affaiblies, alors que le SPVQ a procédé à sept arrestations entre minuit et 4 h du matin pour cette infraction. Ce qui est beaucoup, selon le lieutenant Francis Pétrin.