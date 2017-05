Impressionnante Céline Dion aux Billboard Music Awards

Céline Dion a reçu une chaleureuse ovation, dimanche soir, lors des BillBoard Music Awards, après avoir chanté la chanson «My Heart Will Go On» du film «Titanic», célébrant le vingtième anniversaire du film et de cet hymne international.

Vêtue d’une robe blanche immaculée, aux larges manches bouffantes, avec une large échancrure sur le devant, Céline a livré une prestation complètement habitée, alors que des images du film défilaient derrière elle. À la fin de sa prestation, Céline a été chaudement applaudie par le public, debout.

Avec 22 nominations, le rappeur torontois Drake avait déjà mis la main sur près de 12 prix, au moment d’écrire ces lignes.

Le groupe de musique électronique, The Chainsmokers, avait le même nombre de nominations que Drake, mais Andrew Taggart et Alex Pall sont repartis avec cinq prix.

La chanteuse Beyoncé a également remporté cinq prix, alors que le groupe Twenty One Pilots en a raflé quatre.

Performances à profusion

Depuis 1990, le gala des Billboard Music Awards récompense le meilleur de la musique dans différents styles musicaux. Cette année, la soirée était animée par Vanessa Hudgens et Ludacris et se déroulait en direct du T-Mobile Arena à Las Vegas. Mise au défi par son coanimateur, Vanessa Hudgens a d’ailleurs montré qu’elle avait un réel talent pour faire du rap, comme pour imiter Céline Dion.

En ouverture de la soirée, Nicky Minaj a livré toute une performance. En un peu plus de neuf minutes et cinq tableaux, elle a enchainé ses succès à un rythme essoufflant, avec en prime la participation de Lil Wayne sur «No Frauds», du français David Guetta pour «Light My Body Up» et de Jason Derulo sur la chanson «Swalla». Séduisante et sexy, parfois à la limite du vulgaire dans ses chorégraphies, Nicky Minaj a véritablement donné le ton de la soirée.

Camila Cabello, Miley Cyrus, The Chainsmokers, Lorde, Sam Hunt, Imagine Dragons sont notamment montés sur scène pour performer durant la soirée, alors qu’Ed Sheeran était en direct de Santiago, au Chili, où il donnait un spectacle.