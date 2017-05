Jardinage: les trucs de l'horticultrice Mélanie Grégoire

Votre aménagement paysager vous a déçu l’an dernier et vous croyez que vous n’avez pas le pouce vert? Détrompez-vous «tout le monde a le pouce vert», vous dit l’horticultrice Mélanie Grégoire. Il vous suffit de choisir des plantes qui sont adaptées à votre sol et au niveau d’ensoleillement.

«60% des achats en pépinières sont des achats impulsifs (...) alors il faut s’attarder un peu plus, poser des questions, prendre le temps de parler avec un conseiller et acheter ce qui est bon pour chez vous».

Mélanie Grégoire vous donne quelques trucs pour choisir les plantes et fleurs adaptées à votre aménagement.

Soleil, mi-ombre, ombre

«Pour le soleil, c’est huit heures d’ensoleillement et plus et dès que vous voulez un aménagement comestible habituellement ça demande le plein soleil».

«Mi-ombre c’est entre trois et huit heures et l’ombre c’est vraiment trois heures et moins».

Créativité

Mélanie Grégoire explique que les aménagements paysagers peuvent désormais être organisés de façon beaucoup plus créative et qu’il est possible d'intégrer des plantes potagères aux plates-bandes.

«Le chou kale, les bleuets et les tomates cerises peuvent se tailler une place dans les plates-bandes».

Pour d’autres trucs, regardez l’entrevue complète avec l’horticultrice Mélanie Grégoire dans la vidéo ci-dessus