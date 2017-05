Katy Perry et Nicki Minaj proposent un hymne contre le harcèlement

Le nouveau morceau de Katy Perry et Nicki Minaj est un hymne contre le harcèlement.

Jeudi soir, la chanteuse de Firework a sorti le titre «Swish Swish», issu de son prochain album, «Witness». Du fait de ses paroles, ses fans se sont rapidement demandé s’il était destiné à Taylor Swift, qui avait fait parler d’elle avec le morceau «Bad Blood», dans lequel elle se montrait particulièrement rancunière envers sa consœur.

Mais vendredi soir, sur le plateau de Jimmy Fallon, Katy Perry a déclaré qu’il n’en était rien. Ou sinon, très indirectement. « Je dirais que c’est un super hymne à utiliser si vous sentez que quelqu’un essaie de vous brimer ou de vous harceler, a-t-elle expliqué quand l’animateur lui a demandé si la chanson s’adressait à quelqu’un de connu. C’est une manière de se libérer de toute la négativité qui pourrait vous desservir. »

Dans une entrevue récente, Katy Perry s’était à nouveau expliquée à propos de sa réaction au morceau «Bad Blood» en confiant qu’elle pourrait y répondre en chanson, mais que son prochain album parlerait d’elle, et de personne d’autre.

« Je veux simplement vous dire un truc : vous ne pouvez pas venir me chercher et attendre que ma gentillesse se transforme en faiblesse. Ça n’arrivera pas. Mais je vais vous dire : n’oublions pas que toute action provoque une réaction, ma chérie. On ne va pas se mentir, chérie. Cet album ne parlera que de moi. Cet album m’exposera pour que chacun s’expose à moi... je dirais qu’il y a un facteur thérapeutique et une forme de vulnérabilité. Peut-être que les gens voudront aussi se soigner, se sentir vulnérables, mais aussi forts et bien dans leur peau. Voilà ce qu’il en est », avait alors déclaré Katy Perry.