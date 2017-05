La ministre Freeland dit qu'il y aura des conséquences pour Boeing

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a déclaré dimanche qu’«il y aura des conséquences» pour Boeing relativement à la plainte de cette dernière au sujet de pratiques présumément déloyales de Bombardier.

Un contentieux commercial avec les États-Unis a éclaté la semaine dernière lorsque le département américain du Commerce a annoncé qu’il enquêterait sur Bombardier accusée par Boeing de faire du «dumping» de ses avions C Series aux États-Unis et de bénéficier de subventions gouvernementales indues.

À l’émission «The West Block» du réseau Global, la ministre Freeland a fait remarquer que les accusations de Boeing constituent «très clairement un geste protectionniste pour garder la C Series hors du marché américain».

Ces déclarations de la ministre sont parmi ses plus fortes depuis que le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a annoncé jeudi la mise en place d’enquêtes sur les droits antidumping et les droits compensateurs relativement aux importations aux États-Unis d’aéronefs de 100 à 150 sièges de Bombardier.

Boeing accuse en outre Bombardier de vendre ses appareils de la C Series aux États-Unis à un prix moindre que sur le marché canadien. La plainte est liée à des avions qui n’ont pas encore été livrés, mais dont la vente à Delta Air Lines - une transaction estimée à 5,6 milliards $ US - a été annoncée en avril 2016. L’investissement du gouvernement du Québec dans le programme de la C Series, des transactions de la Caisse de dépôt et placement du Québec ainsi que des prêts du fédéral à Bombardier sont aussi montrés du doigt.

Le contentieux survient à un moment qui pourrait être inopportun pour Boeing puisque le gouvernement du Canada se préparait à acheter du constructeur américain 18 chasseurs Super Hornet en attendant de remplacer sa flotte vieillissante de CF-18. La transaction, qui pourrait atteindre les 2 milliards $ selon certaines estimations, pourrait toutefois être maintenant remise en question.

Jeudi dernier, en réaction à l’annonce M. Ross, Mme Freeland avait déjà averti que «le Canada examine ses approvisionnements militaires actuels liés à la société Boeing».

Dimanche, à l’antenne de Global, elle a aussi répété que son gouvernement «défendra énergiquement et fermement les compagnies canadiennes, et surtout, les travailleurs canadiens». «Je crois que c’est ce à quoi s’attendent les Canadiens».