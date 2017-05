La visite de Trump crée de l’espoir au Moyen-Orient, constate Couillard

La visite de Donald Trump au Moyen-Orient pourrait créer un «momentum» pour le rétablissement de la paix espéré depuis longtemps entre Israël et la Palestine, croit Philippe Couillard, qui est témoin des espoirs renouvelés sur le terrain.

De part et d’autre de la frontière israélo-palestinienne, le premier ministre du Québec constate que l’arrivée imminente du président américain dans la région génère une «nouvelle énergie» dans le processus de rétablissement de la paix.

C’est qu’il a constaté à Ramallah, dimanche, lors de rencontres avec le premier ministre de l’Autorité palestinienne, Rami Hamdallah, et le ministre des Finances et ministre de la Planification en Palestine, Shukri Bishara.

«J’ai senti chez mes interlocuteurs, ici notamment (en Cisjordanie), un espoir de ce côté-là, que ça (la visite de M. Trump) remette un peu du momentum», a dit M. Couillard.

«Ça donne beaucoup d’espoir, a confirmé le ministre Bishara, qui a déjà vécu à Montréal. Le fait que le président Trump se soit engagé dans le processus de paix, ç'a pris tout le monde par surprise.»

Priorité éducation

M. Couillard en aussi discuté avec M. Hamdallah, avec qui il n’a pas été possible de s’entretenir, outre une brève prise d’image à son bureau.

«Oui on a échangé là-dessus et j’ai bien entendu, de sa part, cet espoir», a raconté M. Couillard.

En attendant le règlement du conflit avec Israël, ce qui pourrait être encore long, la Cisjordanie doit continuer à miser sur l’éducation, selon M. Couillard.

«Les Palestiniens sont parmi les plus instruits du monde arabe. La scolarité ici, est très élevée», a-t-il souligné.

Pour faire sa part, le premier ministre du Québec a participé à l’annonce, dimanche, d’ententes entre institutions québécoises et palestiniennes (universités Concordia et de Bethléem, Fonds de recherche du Québec et Palestine Academy for Science and Technology) qui permettront à des chercheurs et étudiants de faire des échanges.

Même signal en Israël

Du côté israélien, le ministre de l’Économie et de l’Industrie de l’État d’Israël, Eli Cohen, qui a reçu M. Couillard en début de journée, à Jérusalem, est apparu lui aussi très emballé à 24 heures de l'arrivée du président américain.

«Je pense que c’est un message important et pour la région toute entière. [...] Trump a la volonté de faire avancer le processus [de paix] d’un pas vers l’avant. Je pense que nous regardons tous pour la paix», a dit M. Cohen.

La mission de Philippe Couillard se déplacera lundi dans le secteur de Tel-Aviv, jusqu'à jeudi.