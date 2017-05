Les LGBT libanais clôturent la première parade gaie du monde arabe

Des LBGT ont choisi de célébrer en privé dimanche la clôture de la première parade gaie jamais organisée au Liban et dans le monde arabe, par crainte d'une intervention de la police ou des islamistes.

«Nous n'avons pas pu organiser une marche comme une vraie parade gaie, car les autorités ne nous auraient pas laissés» le faire, explique à l'AFP Léa, une participante, au dernier jour d'une semaine d'activités et de débats pro-LGBT organisée à l'appel de la plateforme Beirut pride dans un pays où la société reste conservatrice.

Au lieu de la parade, les militants ont préféré organiser un déjeuner discret dans un restaurant de la ville côtière de Batroun (nord).

«C'est un lieu privé où personne ne peut nous déranger (...) nous pouvons clôturer la 'pride' sans préjudice, sans pression, sans menaces», assure encore Léa, la vingtaine.

Elle dit avoir été elle-même menacée d'arrestation: «La police a découvert que j'étais lesbienne (...) après m'avoir restitué mon portable volé et lu mes échanges avec ma petite amie».

«Ils m'ont dit qu'ils pouvaient m'arrêter pour infraction», ajoute-t-elle.

Les militants LGBT appellent à la suppression de l'article 534 du Code pénal libanais, selon lequel les relations sexuelles «contre nature» sont illégales, avec une peine allant jusqu'à un an de prison.

«Nous avons subi beaucoup de pressions et nous avons reçu de nombreuses menaces», explique Andy, une des organisatrices. «Cette semaine a été un moyen de tester la société libanaise», dit la jeune femme.

André, 18 ans, est venu avec son petit ami. En participant à l'évènement, il sent qu'il a fait son coming out. «Je n'ai plus à cacher mon identité», dit-il en souriant.

Le dernier évènement de la semaine de La Beirut pride a été dimanche soir un drag show, à l'abri des médias.

Au tout début de la semaine de festivités, un colloque prônant la diversité sexuelle avait été annulé après des menaces de manifestations d'une association islamiste.

Le Liban est considéré plus «tolérant» à l'égard de l'homosexualité en comparaison à d'autres pays arabes, mais la police mène régulièrement des descentes dans des boîtes de nuit et autres lieux fréquentés par les homosexuels.