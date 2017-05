Québec solidaire doit devenir un mouvement, croit Gabriel Nadeau-Dubois

Fraîchement élu, Gabriel Nadeau-Dubois a prononcé le souhait d’élargir Québec solidaire pour en faire un mouvement citoyen, tout en demeurant un parti politique.

L’ex-leader de la grève étudiante de 2012 est devenu dimanche matin le nouveau porte-parole masculin de Québec solidaire au terme d’un vote des quelque 650 délégués réunis en congrès à l’UQAM.

Il affrontait Sylvain Lafrenière, seul opposant depuis le désistement la semaine dernière de Jean-François Lessard.

«Je pense que Québec solidaire, au moment où on se parle, ressemble encore un peu trop à un parti traditionnel et qu’on peut se moderniser, on peut vraiment se transformer en un mouvement citoyen large, présent à la fois au parlement et dans la société civile», a expliqué Gabriel Nadeau-Dubois en point de presse après sa victoire.

«Ce sont les modèles qui ont été utilisés par Bernie Sanders, c’est le modèle qui a été utilisé par Jean-Luc Mélenchon : en ce moment, c’est ça qui fonctionne, a-t-il ajouté. Les gens de ma génération, beaucoup, sont tannés des partis hiérarchiques où il y a un chef qui leur dit quoi faire, comment se mobiliser et quand se mobiliser.»

Pour y arriver, le parti doit notamment miser sur les nouvelles technologies, a-t-il souligné.

Québec solidaire pourrait aussi lancer des mouvements et des manifestations, comme ce fut le cas dans le débat sur le salaire minimum à 15 $ de l’heure, estime Gabriel Nadeau-Dubois.

Massé émue

Manon Massé a aussi été élue au poste de porte-parole féminine, au terme d’un vote sans suspense puisqu’elle était seule en lice.

«Vous ne pouvez même pas imaginer combien je suis contente et fière d’être ici devant vous», a-t-elle affirmé, en soulignant que le congrès de la fin de semaine est le plus important depuis la fondation du parti.

«Si quelqu’un m’avait dit il y a 11 ans que je serais ici, je ne l’aurais jamais cru, a lancé Manon Massé. Parce que les gens comme moi ne sont pas les bienvenus en politique, et là, je ne vous parle pas de la moustache.»

Le score obtenu par les nouveaux porte-parole n’a pas été dévoilé, tel que prévu par les statuts de Québec solidaire.

Avant le dévoilement des résultats, Manon Massé a affirmé que le pourcentage obtenu par un porte-parole n’a pas la même importance que dans le cas d’un chef, comme c’est le cas pour les autres partis. «Dans une perspective de porte-parole, à partir du moment où tu as cette responsabilité-là, tu fais tout pour l’assumer le mieux que tu peux», a-t-elle souligné.

Par ailleurs, Nika Deslauriers a été élue au poste de présidente de Québec solidaire.