Un appel pour violence conjugale se termine en accouchement

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Un policier de Marysville, en Californie, a eu toute une surprise, mercredi dernier, en répondant à un appel pour violence conjugale.

Après avoir reçu le signalement d’un voisin disant avoir entendu des cris de dispute, l’agent Arthur Williams s’est rapidement dirigé vers la résidence en question

Une fois sur place, une femme lui a ouvert la porte tout en ayant une main sur son estomac. Croyant qu’elle avait été frappée, il a plutôt découvert qu’elle était plutôt en train d’accoucher.

«Je lui disais que j’avais des contractions, et il me disait d’embarquer dans la voiture», raconte la nouvelle maman, Kimberly Hensley.

Même si M. Williams a demandé une ambulance sur les lieux, il savait qu’il devait agir rapidement.

«J’ai mis des gants et je me suis préparé en quelques secondes et le bébé est arrivé !» a-t-il raconté.

La petite Harlee Rose est finalement venue au monde sur le divan de ses parents. Elle est en bonne santé.

«Je suis vraiment reconnaissant de son travail, a exprimé Jeffrey Havens, le nouveau père. Je ne savais pas quoi faire. J’étais en panique.»