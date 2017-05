Vers une fusion QS-Option nationale?

En congrès, les membres de Québec solidaire (QS) ont ouvert la porte à une fusion avec le parti indépendantiste Option nationale (ON), ce qui ne se ferait pas sans compromis.

Une motion sur des discussions avec ON dans ce sens a été adoptée dimanche «à très forte majorité», a indiqué Québec solidaire sur Twitter.

«Je pense que ce que nos membres disent depuis toujours, c’est que l’assemblée constituante est la façon démocratique de permettre à un peuple d’exprimer sa souveraineté populaire. Option nationale dit la même chose», souligne la co-porte-parole des solidaires, Manon Massé.

L’autre porte-parole de la formation, Gabriel Nadeau-Dubois, se dit convaincu qu’une alliance est possible entre les deux partis.

«En annonçant notre intention de dialoguer pour vrai et de regarder comment c’est possible de s’entendre, on vient de faire un pas dans leur direction. Je suis convaincu qu’ils vont faire un pas dans notre direction. J’espère qu’on va être capable de s’entendre. [...]Laissons le temps au dialogue d’avoir lieu.»

Les solidaires devront toutefois accorder beaucoup d'importance à l'indépendance, estime le chef actuel d’ON, Sol Zanetti.

«La condition qui est importante pour ON, c’est que si on s’unit à un autre parti, il faut qu’il y ait un engagement clair à réaliser l’indépendance. C’est ce qui est le plus important pour nos membres.»

Option nationale compte environ 2000 membres. Aux élections provinciales de 2014, le parti fondé par Jean-Martin Aussant a récolté 30 697 votes (0,73 %). Pour sa part, Québec solidaire avait été chercher 323 124 électeurs, soit 7,63 % des voix.