Ed Sheeran fiancé?

Russell Crowe a parlé de son amitié avec Ed Sheeran pendant l'émission de radio australienne Fitzy And Wippa vendredi dernier, avant de sous-entendre que l‘interprète de «Shape of You» avait fait sa demande à Cherry Seaborn qui partage sa vie.

«Il (Ed Sheeran) était en tournée ici et il commençait à être fatigué, alors il est resté à la ferme (que possède Russell Crowe) pendant quelques jours pour dormir, puis on est devenus amis, a expliqué Russell Crowe. Il est ensuite revenu à la ferme avec sa fiancée pour passer plus de temps».

L’animateur n'a pas mis en doute l'utilisation du mot «fiancée» et Ed Sheeran n'a pas encore commenté les rumeurs de fiançailles secrètes. Cependant, la vedette britannique a récemment reconnu qu'il «se sent très bien» avec l'idée de passer le reste de sa vie en compagnie de Cherry Seaborn. Ils ont commencé à sortir ensemble en 2015 après avoir fréquenté la même école secondaire.

«Elle vit à quatre ou cinq kilomètres de chez moi, là où j'ai grandi, et maintenant on vit ensemble, avait-t-il annoncé pendant l’émission de radio Kyle et Jackie O en février dernier. Nous avons juste des chats!»

Leur relation s’est développée en 2016, lorsque le chanteur a pris le temps de se remettre de ses années de tournée, et il semble que la force de leur amour ait poussé Ed Sheeran à penser à la paternité.

«Je ne veux pas faire de tournée quand j'aurai des enfants, a-t-il déclaré à l’émission britannique Good Morning Britain en mars. Je pense que j'aurais des enfants, c’est sûr, j'aimerais certainement avoir tous les enfants du monde, mais je ne veux pas en avoir maintenant.»

Le chanteur avait précédemment été en couple avec la chef Athina Andrelos pendant environ un an avant leur rupture en 2014, et il avait également été lié à la chanteuse et compositrice écossaise Nina Nesbitt jusqu'en 2012.