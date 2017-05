Les dangers d'une trop grande consommation d'alcool

À l’approche de la saison des bals de finissants, il est l’heure de sensibiliser les jeunes aux dangers d’une trop grande consommation d’alcool.

Quels sont les risques réels? Le médecin Simon-Pierre Landry, omnipraticien à l’Hôpital Laurentien, a répondu à ces questions ce matin à l’émission Le Québec Matin.

«Le premier, c’est l’effet sur le cortex frontal, dont la désinhibition. Quand on ingère une quantité importante d’alcool on va prendre des risques plus importants, donc les gens vont conduire en état d’ébriété et peuvent être impliqué».

«Le deuxième, c’est l’effet sur le système nerveux général donc quand on ingère beaucoup d’alcool ça peut arriver que les poumons vont arrêter de respirer aussi vite qu’avant donc on manque d’oxygène et on peut manquer d’oxygène au cerveau c’est ce qui explique que lorsque les gens arrivent à la salle d’urgence très intoxiqués il va falloir intuber le patient et le faire respirer avec une machine artificielle».

«Le troisième, c’est les vomissements chez quelqu’un qui est dans un état de pré-coma, la personne va vomir, mais pas à l’extérieur du corps, directement dans les poumons et ça va causer des pneumonies et des dommages sévères aux poumons».

Le docteur Landry tient aussi à rappeler les risques liés aux mélanges d’alcool et de boissons énergisantes, un cocktail toxique de plus en plus populaire.

«Ces mélanges ont beaucoup d’effets au niveau cardiaque et la caféine va masquer les effets de l’alcool donc les gens vont commencer encore plus d’alcool et ça mener à d’autres complications».