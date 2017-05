L'explosion qui a fait une vingtaine de morts et une cinquantaine de blessés, lundi soir, après un concert d'Ariana Grande au Manchester Arena en Angleterre a rapidement fait réagir de nombreuses vedettes.

Sur Twitter, chanteurs, acteurs et personnalités de la télé ont été nombreux à envoyer rapidement leurs prières et leurs meilleures pensées aux victimes.

Tearing up imagining innocent concert goers losing their lives.. praying for everyone and all #arianators. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — Demi Lovato (@ddlovato) 22 mai 2017

MY PRAYERS GO OUT TO PPL OF MANCHESTER…HAD SPECIAL TIMES THERE FROM YOUTH & BEYOND — Cher (@cher) 22 mai 2017

Sending love to those affected in Manchester. — Ellie Goulding (@elliegoulding) 22 mai 2017

Just played Manchester.. crazy.. really don't have words. I'm so sorry. should be a safe place. :( Thinking of all those affected. — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) 22 mai 2017

Watching the news in total shock. Heartbreaking to hear of fatalities at the Manchester Arena. — Nathan Sykes (@NathanSykes) 22 mai 2017

💔stay strong Manchester💔 — josh groban (@joshgroban) 22 mai 2017

Awful. My heart goes out to all involved in this tragedy. https://t.co/F4sy1xmduG — Matt Doyle (@MattfDoyle) 22 mai 2017

My thoughts and prayers are with everyone affected by this terrible tragedy. So upsetting. https://t.co/idnifnMZv6 — Wendy Williams (@WendyWilliams) 22 mai 2017

Stunned by the news coming in from the UK… my thoughts are with the fans and families at Ariana’s Manchester show. Awful — Ryan Seacrest (@RyanSeacrest) 22 mai 2017

There are almost no words for how disturbing this is. I pray for the numerous victims, the survivors, and for the families involved. #ariana — Jake T. Austin (@JakeTAustin) 22 mai 2017

Our prayers and strengh to the victims and their families involved in this tragedy in Manchester. Stay strong. @ArianaGrande 🙏🏾 — Dwayne Johnson (@TheRock) 22 mai 2017

My thoughts are with you, Manchester. 🙏 — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 22 mai 2017