Nettoyage après inondations: attention aux moisissures

Alors que l’heure est au nettoyage, le Directeur de santé publique de Montréal tient à rappeler aux sinistrés des inondations d’être vigilants.

«À ce stade-ci ce qui est le plus important c’est le danger des moisissures (...) il faut tout assécher, il faut être capable d’enlever tout ce qui est poreux, tout le matériel isolant jusqu’à 18 pouces au-dessus de la ligne d’eau et il faut se protéger quand on fait ces choses-là, on porte des gants, des bottes et un masque N95», dit Richard Massé.

«On peut penser que de seulement nettoyer en surface sera suffisant, mais il faut aller derrière le mur de gyproc parce que les isolants gardent et c’est là que se développent les moisissures», ajoute-t-il.

Le Directeur de santé publique de Montréal demande aussi aux sinistrés de ne pas rester seuls et de ne pas hésiter à demander de l’aide s’il y a lieu.

«Le réseau de santé est présent s’il y a des besoins de consultation donc on réfère les gens, mais actuellement on est en train de faire des tournées avec les services des incendies et les inspecteurs de la ville et les gens qui sont seuls on peut les référer et ils peuvent téléphoner au 811».