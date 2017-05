Refus d’alliance: «Une gifle en pleine face» pour le PQ

La décision des militants de Québec solidaire (QS) de ne pas s’allier au Parti québécois (PQ) aux prochaines élections dans certaines circonscriptions risque d’être mal reçue, estime l’analyste politique Bernard Drainville.

Après plus de deux ans de tractations, la réponse est arrivée dimanche : une forte majorité des délégués présents au congrès de QS a rejeté la convergence avec le camp péquiste pour les prochaines élections.

«Ça fait plus de deux ans que le Parti québécois tend la main à Québec solidaire, et la réponse lui est arrivée hier. C’est une gifle en pleine face que les militants de QS viennent de servir au PQ et à son chef, Jean-François Lisée», analyse M. Drainville, qui était présent dans la salle lors des débats.

Mais selon ce dernier, cette position pourrait être mal accueillie dans certaines régions du Québec, où une telle alliance aurait pu permettre de défaire les libéraux. Les solidaires pourraient même être sanctionnés durement par les électeurs, avertit M. Drainville.

«Hier, les militants de QS se sont fait plaisir, ils ont dit "nous autres, on a des principes et des convictions et ce n’est pas négociable". Mais je ne sais pas à quel point ils ont pensé aux gens qui votent pour eux.»

L’analyste croit que les grands gagnants de cette décision sont bel et bien les libéraux.

«Le Parti libéral aurait pu avoir face à lui deux partis qui travaillent ensemble, souligne-t-il. Là, c’est sûr que les deux partis vont être divisés.»

Ce développement constitue aussi une bonne nouvelle pour la Coalition avenir Québec (CAQ).

« La CAQ peut dire que le vote souverainiste "de gauche", QS et le PQ vont continuer à se le diviser et que si vous voulez vraiment un parti capable de battre les libéraux, il reste nous, la Coalition avenir Québec.»

Après cette dégelée, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée va devoir se redéfinir et réaffirmer ses idées, notamment sur différents sujets où les autres partis ont des positions claires.

«Sur ces questions-là, l’identité, l’impôt, la gestion de l’État québécois, l’équilibre budgétaire, le réinvestissement en santé et en éducation, il faut que le Parti québécois nous dise comment il se démarque des autres partis. Il lui reste 18 mois avant les élections pour y arriver.»