Solidarité des politiciens partout dans le monde

Des politiciens de partout dans le monde se sont dits touchés par l'attentat visant une salle de concert de Manchester lundi soir et qui a fait au moins 19 morts.

Les maires de Paris et de Nice, villes qui ont été touchées par des attentats terroristes, ont exprimé leur solidarité.

«Paris est cette nuit aux côtés de #Manchester. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et aux secours qui interviennent sur place», a tweeté en français et en anglais la mairesse de Paris, Anne Hidalgo. Le 13 novembre 2015, des attaques simultanées à Paris et Saint-Denis avaient fait 130 morts.

Le maire de Nice, Christian Estrosi, a exprimé lui aussi dans un tweet sa «solidarité avec les habitants de #Manchester». «Mes pensées vont aux blessés, aux familles et proches des victimes.»

Le 14 juillet 2016, un camion a foncé sur la foule réunie sur la Promenade des Anglais, tuant 86 personnes et en blessant 450.

Au Canada, le premier ministre Justin Trudeau et le ministre Ralph Goodale ont écrit des messages de sympathie.

«Les Canadiens ont appris avec horreur l'attentat survenu à Manchester ce soir. Que vos pensées accompagnent les victimes et leur famille», a écrit Justin Trudeau.

Au moins 19 personnes ont été tuées et environ 50 blessées lundi soir à la suite d'une explosion que les autorités considèrent comme une action terroriste à l'issue d'un concert à Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre.

Quelle horreur. S'attaquer à des jeunes.

