U2 rend hommage à Chris Cornell

Le monde du rock continue de pleurer Chris Cornell, le chanteur de «Soundgarden» et d'«Audioslave», et de lui rendre hommage après sa mort mercredi dernier. Après le salut de Dave Mustaine de Megadeth lors d'un concert au Japon les 18 et 19 mai dernier, c'est au tour de Bono du groupe U2 de rendre hommage à l’interprète de Black Hole Sun lors de son concert au Rose Bowl à Pasadena, en Californie.

Après avoir justement diffusé le morceau emblématique du chanteur en préambule du concert, le rockeur irlandais a pris un moment pour partager ses souvenirs de Chris Cornell, le décrivant comme «un lion avec une âme magnifique et douce». Bono en a aussi profité pour saluer sa femme Vicky et ses enfants.

Le groupe U2 a ensuite enchaîné sur Running to Stand Still, une superbe ballade sur les difficultés de la dépendance.

D'autres artistes comme Gavin Rossdale, Corey Taylor et Christian Martucci ont rendu hommage au chanteur lors du festival Rock on the Range dans l'Ohio ce week end.

Chris Cornell a été retrouvé mort mercredi dernier après avoir donné un concert à Détroit dans le Michigan.

D'après les premières analyses, le chanteur s'est suicidé par pendaison. Sa femme a déclaré ensuite que les médicaments que son mari prenait pourraient bien être la cause de son changement d'humeur ayant mené à ce geste fatal.

À 52 ans, le chanteur se remettait tout juste d'une forte addiction aux drogues et à l'alcool.