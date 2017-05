Une manifestation du FRAPRU dispersée par la police

Une manifestation du FRAPRU demandant plus de logements sociaux a entraîné l’intervention de la police de Montréal, lundi, après que l’organisme ait occupé un bâtiment désaffecté.

«À l’heure actuelle, on n’a pas beaucoup de logements sociaux , on compte plus de 200 000 ménages au Québec qui doivent consacrer plus de la moitié de leur revenu pour se loger», explique la porte-parole du FRAPRU, Marie-José Corriveau.

Après une marche pacifique, les manifestants du Front d’action populaire en réaménagement urbain sont entrés dans l’ancien hôpital de la miséricorde, rue de la Gauchetière, au centre-ville.

Quelques minutes après, les policiers ont utilisé des gaz irritants sans avertissement. Des enfants et des handicapés se trouvaient parmi les manifestants.

Le bâtiment présenterait des risques d’effondrement selon le SPVM.

Au moins quatre personnes auraient été arrêtées.

C’est une action concertée dans plusieurs villes qui se déroule présentement au sein du mouvement FRAPRU, des actions ont eu lieu Sherbrooke, Québec et Montréal.