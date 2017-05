51% des propriétaires canadiens n’ont pas de fonds d'urgence

Plus de la moitié des propriétaires canadiens ne disposent pas d’une réserve financière suffisante pour faire face aux imprévus, tandis que le quart a manqué d’argent pour payer des factures au cours de la dernière année, montre un sondage de la Banque Manuvie du Canada.

Selon ce coup de sonde dévoilé mardi, 51 % des propriétaires canadiens disposent de moins de 5000 $ en réserve pour faire face à une éventuelle urgence financière, tandis qu’un proprio sur cinq n’a carrément pas un sou de côté pour les mauvais jours.

Les personnes sondées ont aussi admis, dans une proportion de 70 %, qu’elles seraient incapables de faire face à une hausse de 10 % de leur versement hypothécaire. Au Québec, ce taux grimpe à 76 %.

Les propriétaires québécois sont aussi les plus mal préparés à faire face aux imprévus, 30 % d’entre eux n’ayant pas de fonds d’urgence.

«La vérité sur l'endettement des ménages au Canada, c'est que de nombreux propriétaires ne sont pas préparés à faire face à une hausse des taux d'intérêt, à des dépenses imprévues ou à une interruption de leur revenu», a déclaré Rick Lunny, président et chef de la direction de la Banque Manuvie du Canada.

Si les milléniaux sont les plus à risque d’avoir de la difficulté à effectuer leur versement hypothécaire, les baby-boomers n’ont guère plus de souplesse financière, a noté Manuvie. Environ 41 % des baby-boomers sondés ont soutenu que leur maison représente plus de 60 % de leur patrimoine, si bien qu’ils devront probablement se résoudre à vendre leur demeure pour financer leur retraite.

Le sondage a été mené du 1er au 14 février dernier auprès de 2098 propriétaires canadiens âgés de 20 à 69 ans et dont le ménage a un revenu d’au moins 50 000 $.