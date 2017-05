Caucus spécial du PQ après la rebuffade de QS

Le Parti québécois (PQ) tient un caucus spécial aujourd'hui à la suite de la décision sans équivoque de Québec solidaire (QS), dont les délégués étaient réunis ce weekend en congrès, de rejeter l’offre péquiste d’alliance des forces souverainistes.

Le parti de Jean-François Lisée courtisait depuis deux ans QS dans le but de créer une alliance stratégique en vue de battre les libéraux aux prochaines élections provinciales en 2018.

«La solution ne passe pas par Québec solidaire, mais par le Parti québécois, un parti de coalition, de sociale démocratie qui a des entrepreneurs et des syndicalistes, des groupes communautaires. C’est un parti qui a fait avancer le Québec et qui va le faire avancer encore. On aurait voulu le faire avec un partenaire, il [QS] ne voulait pas, c’est son droit», a fait savoir le chef du PQ, ce matin.

Le Parti québécois sort affaibli de la décision de Québec solidaire. «Il fallait le faire. Le Parti québécois s’est défini comme celui qui voit l’intérêt du Québec plus important que l’intérêt du parti», soutient Jean-François Lisée.

Les péquistes ne sont manifestement pas satisfaits du choix de Québec solidaire. «On n’est pas heureux de ce qui s’est passé, mais on enregistre le résultat, le refus de QS et on va vivre avec ça. Je pense que le PQ a tout ce qu’il faut pour gagner la prochaine élection», dit Paul Crête, membre de l’exécutif national du PQ.