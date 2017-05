Concert-surprise au Square Victoria

Louis-Jean Cormier, Vincent Vallières et Marie-Pierre Arthur sont débarqués au Square Victoria, mardi matin, en plein centre-ville de Montréal, pour un mini-concert acoustique surprise de six chansons.

Ils ont répondu à l’appel pour célébrer trois rassemblements musicaux québécois que Québecor appuie : le Festival en chanson de Petite-Vallée, le Festival de la chanson de Tadoussac et le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue.

Sébastien St-Jean / Agence QMI Spectacle-surprise de Marie-Pierre Arthur, Vincent Vallières et Louis-Jean Cormier pour faire la promotion de 3 importants festivals de musique soutenus par Québecor, soit le Festival en chanson de Petite-Vallée, le Festival de la chanson de Tadoussac et le Festival de musique émergente d’Abitibi-Témiscamingue, au Square Victoria, à Montréal, Québec, Canada, le mardi 23 mai 2017. Sur cette photo: Vincent Vallières, Louis-Jean Cormier et Marie-Pierre Arthur SÉBASTIEN ST-JEAN/AGENCE QMI

«Trois festivals qui nous ont donné une chance dans la vie, des festivals-tremplin qui nous ont permis, nous ont aidés à commencer notre carrière, a précisé Louis-Jean Cormier. Ce sont des festivals tellement importants et qui sont éloignés des grands centres; on doit les aider.»

En faisant la promotion de ces initiatives bien implantées en région, Québecor poursuit son histoire d’amour avec la musique.

«C’est important de bien souligner l’importance que jouent la chanson et la musique québécoises. Québecor est au cœur de cette culture, de cette activité socio-économique qu’elle a mise en branle depuis des décennies», a affirmé Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de l’entreprise.

Vedettes de demain

Heureux de compter sur l’appui de Québecor, les responsables des festivals ont rappelé l’importance de faire connaître des artistes musicaux de la province.

«Maintenir et développer des festivals en région, et en plus dans la musique et la chanson émergentes, c’est un défi de tous les jours. Il faut être audacieux et perspicaces parce qu’on travaille sur l’émergence, sur l’avenir de la musique et de la chanson d’aujourd’hui, mais beaucoup de demain», a souligné Alan Côté, directeur général et artistique à Petite-Vallée.

«Dans un festival, c’est comme un buffet chinois: vous allez goûter à plein de choses, des trucs que vous allez aimer, d’autres moins, mais vous allez garnir, dans vos iPod, votre musique et vos spectacles que vous allez voir plus tard, a ajouté Sandy Boutin, président de l’événement créé en Abitibi-Témiscamingue.»

Pour Manchester

Pour Louis-Jean Cormier, il était également essentiel de dédier sa musique aux victimes de l’attentat de Manchester survenu lundi soir.

«On ne pouvait pas non plus chanter ces chansons sans penser à ces événements qui ont eu lieu à Manchester, en Angleterre. On est de tout cœur avec eux et on va lancer, à travers nos mélodies et nos chansons, de l’amour à ces gens-là.»

Le Festival en chanson de Petite-Vallée et celui de la chanson de Tadoussac s’amorceront le 29 juin. La 15e édition du Festival de musique émergente d’Abitibi-Témiscamingue commencera le 31 août.