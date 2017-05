Des CF-18 canadiens déployés en Islande

Des chasseurs CF-18 de l’Aviation royale canadienne ont commencé à patrouiller dans le ciel de l’Islande, lundi, dans le cadre d’une mission de l’OTAN qui doit durer un mois.

Annoncée lors du sommet de l’OTAN à Varsovie en juillet 2016, cette opération implique le déploiement de six chasseurs multirôles CF-18 et d’environ 180 militaires, qui proviennent majoritairement de la base aérienne de Bagotville, au Québec.

Ce contingent a été déployé à l’aéroport international de Keflavik, à environ 50 kilomètres de la capitale Reykjavik.

Ce déploiement fait partie intégrante de l’opération Reassurance des Forces armées canadiennes, mise en place en 2014 à la demande de l’OTAN. «L’opération REASSURANCE vise à renforcer la défense des pays alliés de l’OTAN en Europe centrale et en Europe de l’Est, à réaffirmer aux populations de ces pays qu’elles peuvent compter sur le soutien de l’OTAN, et à dissuader les Russes de perpétrer d’autres agressions pour ainsi prévenir les conflits et préserver la stabilité dans la région», explique l’armée sur son site internet.

Ce n’est pas la première fois que le Canada déploie des CF-18 en Islande, le seul pays de l’OTAN à ne pas disposer d’une armée permanente. Des déploiements similaires à celui entamé lundi ont eu lieu en 2011 et 2013.

Des militaires canadiens sont actuellement déployés dans l’est de l’Europe, notamment en Estonie et en Pologne, dans le cadre de l’opération Reassurance.