Des médecins et des infirmiers au service des plus démunis

Pour la première fois à Montréal, des médecins et des infirmiers vont à la rencontre des sans-abri dans un refuge, à La Maison du père.

Sans ce service, ces personnes itinérantes qui souffrent de nombreux problèmes de santé physique et mentale n'auraient probablement jamais eu accès à des soins appropriés.

Un sans-abri, rencontré par TVA Nouvelles, dit n’avoir jamais été bien traité dans les urgences des hôpitaux.

«Quand ils savent qu'on vient de la Maison du Père, ils se dépêchent à se débarrasser de nous autres», a-t-il raconté.

Il n'avait pas le choix d'aller aux urgences, car il n'a pas de médecin de famille.

Heureusement, depuis quelques mois, la Maison du Père offre des services médicaux. Il a une profonde infection à un pied et les infirmiers le suivent de très près. Il était impossible que des infirmières du CLSC se rendent chez lui pour changer ses pansements, car il n'a pas de domicile.

Même chose pour Paul Bélanger, qui a fait un infarctus.

«Je suis tombé en pleine face à la réception, explique M Bélanger. Eux, ils m'ont sauvé la vie. Grâce à eux, j'ai été cinq semaines en convalescence pour me refaire une santé.»

Grâce à la Maison du Père, une centaine d'hommes ont accès à l'un des huit lits de convalescence, chaque année.

«60% d'entre eux retrouvent un toit permanent, soutient François Boissy, directeur général de l’organisme. Donc, il y a une double vocation. Il y a une vocation santé, mais aussi de réinsertion sociale.»

La Dre Marie-Ève Goyer vient à la rencontre de ces plus démunis de la société une demi-journée toutes les deux semaines. Elle voit les cas les plus urgents référés par les infirmiers. La plupart des hommes ont plus de 65 ans.

«On voit beaucoup de cas de problèmes cognitifs, de démence, affirme Mme Goyer. On se rend compte qu'il y a vraiment une partie de la population qui n'a pas les soins dont ils ont besoin.»

Elle ne peut pas comptabiliser ces patients, comme le souhaite le ministre Barrette.

«Ils se disent: on ne peut pas monter un dossier solide sur ces gens-là parce qu'ils ne sont pas fixes, explique-t-elle. Ils sont ici un mois. Si on leur dit de revenir, mettons, dans un mois pour un suivi pour l'hypertension ou n'importe quoi, ils peuvent partir à Québec, à Ottawa, à Vancouver.»

Pour une rare fois, le système pense à eux grâce au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, qui a mis sur pied ce projet unique qu'il aimerait étendre à d'autres refuges.

«Il y a des femmes, des personnes autochtones qui ont beaucoup de difficultés à avoir accès à des services médicaux», affirme Jason Champagne du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.