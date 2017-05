Des pelouses infestées de vers blancs à Sherbrooke

Les pelouses des quatre coins de la ville de Sherbrooke sont infestées de vers blancs et les conséquences sont importantes pour les citoyens qui sont aux prises avec ce problème.

C'est la première fois que le terrain de Serge Nikiema est infesté par les vers blancs.

«On ne peut pas tous les enlever... Alors je vais passer le râteau, mettre de la terre noire et essayer de rensemencer la pelouse», explique Serge Nikiema.

Lorsque les racines de la pelouse ont été mangées par les vers blancs, la tourbe se soulève comme un vieux tapis.

«C'est drôle, le gazon s'arrache tout seul, il n'y a plus de racines», nous dit une dame prise avec des vers blancs sur son terrain.

«C'est la première année que je vois ça, c'est épouvantable!» s’exclame une cliente de Serre St-Élie

«Ça coûte cher ces vers-là, et c'est dégueulasse!» ajoute une autre dame.

À la suite des dégâts causés par les moufettes et les oiseaux, certains devront tourber à nouveau leur terrain.

«C'est un fléau, c'est comme une épidémie! déplore Jean Grégoire de Serre et Pépinière St-Élie. Tu te réveilles un matin et ce n'était pas dans tes investissements à faire, mais il faut que tu fasses quelque chose, car ça défait tout ton jardin et ta devanture de maison.»

Les magasins d'horticulture sont d’ailleurs débordés.

«Au début, on comptait les clients, mais on a arrêté à mille, ajoute M. Grégoire. Écoute, c'est vraiment un problème. Ça dépasse qu'est ce qu'on pensait qu'il pouvait se passer.»

Pour s'en débarrasser, les citoyens peuvent faire traiter leur pelouse par une compagnie privée ou opter pour un traitement biologique à faire soi-même: les nématodes.

«Il ne faut pas oublier qu'il faut revenir nous voir au mois de juillet pour acheter soit un produit ou le faire faire par une entreprise spécialisée pour ne pas avoir a refaire cette dépense-là l'année prochaine», conseille M. Grégoire.

L'apparition de ces insectes est cyclique. La prévention reste le meilleur moyen de contrôler la propagation, à défaut de pouvoir l'éradiquer complètement.

«Encore deux a trois ans et après ça va s'en aller tranquillement...», nous dit M. Grégoire.