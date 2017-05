Des surprises au menu du spectacle aérien de Bagotville

Les Forces armées canadiennes ont dévoilé mardi la programmation du Spectacle aérien international de Bagotville (SAIB) qui promet des surprises en cette année du 75e anniversaire de la base.

«Nous sommes fiers d’offrir une programmation riche et variée pour en mettre plein la vue et, dans notre cas, plein les oreilles aux spectateurs», a indiqué dans un communiqué le responsable du SAIB 2017, le major Patrick Dumont.

Les 24 et 25 juin prochains, les 120 000 visiteurs attendus pourront évidemment contempler de près plusieurs types d’avions, comme des chasseurs F-15 et F-16, un Airbus de transport militaire A400M et un bombardier B-52 Stratofortress, ainsi que la flotte complète de l’Aviation royale canadienne.

L’action la plus intéressante se déroulera toutefois en plein ciel alors qu’une formation de six CF-18 se livrera à une simulation d’attaque conjointe avec l’armée de terre.

L’équipe de démonstration des Snowbirds canadiens sera également de la partie pour démontrer ses prouesses. En provenance des États-Unis, des F22 Raptor et des F18 Super Hornet ainsi qu’un Sea Harrier survoleront également le site, et les parachutistes Skyhawks s’élanceront du ciel vers le sol au courant des deux journées que durera le spectacle.

L’organisation du SAIB se targue également d’être le seul spectacle du genre en Amérique du Nord à avoir obtenu la mention carboneutre.

Éviter le trafic

L’affluence monstre durant les deux jours de festivités est souvent source de maux de tête pour ceux qui se rendent à Bagotville en voiture. L’organisation a ainsi mis en place un système de navettes gratuites en partance des trois arrondissements de Saguenay, toutes les 15 minutes, afin d’éviter la cohue sur la route qui mène à la base militaire.

Outre les démonstrations aériennes, de nombreuses activités pour la famille sont organisées sur le site, et une vingtaine de camions de cuisine de rue seront également sur place.