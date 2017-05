Deux Sherbrookois de retour après un sauvetage en mer

Les deux Sherbrookois qui ont sauvé six naufragés en haute mer, mercredi dernier, sont de retour au pays.

Simon et son père, Luc Dubois, ne s'attendaient pas à vivre autant d'émotions lors de la course de voiliers qui reliait Antigua et les Bermudes, dans l'océan Atlantique. Après quatre jours en haute mer, mercredi à 4h du matin, leur course a pris fin abruptement. Ils ont vu un navire immobile, puis des fusées de détresse lancées dans le ciel.

«Nous avons tenté de les contacter avec la radio, mais sans succès. Il y avait six personnes à bord et on a vite compris que le navire coulait», a lancé Simon Dubois.

Le capitaine de l'équipage en détresse était l'organisateur de la course. Même si les marins étaient dans une fâcheuse position, il n'y avait pas de blessé grave.

«Mais un marin souffrait d'un choc nerveux. Nous avons donc préparé le bateau pour accueillir les gens avec des couvertures et de la nourriture», a expliqué le fils.

Pour le capitaine du navire qui sombrait, ça a été une expérience très pénible. Il possédait ce bateau depuis près de 15 ans et il y avait investi beaucoup de temps et d'argent.

«C'est comme regarder quelqu'un qui regarde sa maison qui brûle. On se sent tellement impuissant», a avoué Simon Dubois.