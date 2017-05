iA Groupe financier au Quartier DIX30

Une division de iA Groupe financier aura des bureaux situés dans un nouveau bâtiment de 16 étages dans le Square du Quartier DIX30, Ils seront inaugurés en juillet par financier.

Ce nouvel espace de travail qui se répartit sur deux étages accueillera l’équipe de 200 professionnels de iA-VAG.

«Nous sommes ravis d’accueillir iA-VAG, la division des Services aux concessionnaires de iA Groupe financier, l’une des plus grandes compagnies d’assurance au pays», a indiqué Marilyn Cormier, administratrice et directrice générale de Gestion Quartier DIX30 - copropriétaires et cogestionnaires Groupe immobilier Oxford et Carbonleo.

«Comme toutes ces entreprises qui ont déjà fait du DIX30 leur quartier, les équipes de iA-VAG profiteront d’une qualité de vie remarquable», a-t-elle ajouté

iA-VAG offre des produits de protection et d’assurance pour les véhicules, destinés au marché secondaire.